Krantenbezorger geschopt en geslagen in Purmerend

ANP XTRA

Een krantenbezorger is zaterdagochtend vroeg door een man en een vrouw mishandeld. Dit gebeurde aan de Zambezilaan in Purmerend. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer liep rond 05.10 uur zijn wijk toen hij werd aangesproken door een jongeman die hem vervolgens een duw gaf. Toen het slachtoffer weg liep, terug naar zijn auto, kreeg hij een harde klap in het gezicht. Vervolgens viel hij op de grond en moest nog enkele klappen en trappen incasseren. Daarna kwam er een jonge vrouw aanlopen die het slachtoffer nog een paar trappen gaf.

Volgens de politie was er mogelijk nog een tweede man bij het incident betrokken.

De man is rond de 1.80 en 1.90 meter lang en tussen de twintig en dertig jaar oud. Hij droeg een lichtblauw hemd en had een mager postuur. Hij sprak Engels.

De vrouw is rond de 1.70 m lang en tussen de twintig en vijfentwintig jaar oud. Ze had een zwart-witte trui aan en heeft donker haar.

De aanleiding voor de mishandeling is nog onduidelijk.

