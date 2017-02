Monumentale vestingmuur in Edam beschadigd bij werkzaamheden

EDAM - Bij graafwerkzaamheden op de Zuidervesting in Edam is een deel van de monumentale vestingmuur ernstig beschadigd geraakt. Vereniging Oud Edam heeft er maandag voor gezorgd dat de gemeente de werkzaamheden heeft stilgelegd. De schade is in de loop van vorige week aangericht.

Door Jacco van Oostveen - 7-2-2017, 9:42 (Update 7-2-2017, 9:51)

Wim van den Essenburg, voorzitter van Oud Edam, spreekt er schande van dat de graafploeg na het blootleggen van de restanten van de historische vesting gewoon is doorgegaan met werken en een gat in de muur heeft geslagen. ,,Onbegrijpelijk'', zegt Van den Essenburg, die maandag contact opnam met de gemeente. Nog dezelfde dag zijn de werkzaamheden stilgelegd. Het graafwerk werd gedaan in opdracht van de gemeente. De aannemers waren bezig met de aanleg van een afwateringsbuis voor het nieuwe parkeerterrein in de Doelenstraat, bedoeld voor de bewoners van de appartementen aan de Lingerzijde.

Volgens Van den Essenburg is de vestingwal een beschermd rijksmonument en mag er daarom pas gegraven worden als er een vergunning is afgegeven en archeologisch onderzoek is gedaan. Dat is in beide gevallen niet gebeurd. De voorzitter noemt het desondanks verrassend dat juist op deze plek de restanten van de rond het jaar 1800 afgebroken muur zijn aangetroffen. ,,Maar ik heb later wat oudere Edammers gesproken die wisten dat er nog restanten van moesten zijn.''

Oud Edam hoopt dat er nu alsnog archeologisch onderzoek wordt gedaan. ,,Maar het zou nog mooier zijn als dit deel van de muur in ere wordt hersteld.''

De gemeente Edam-Volendam komt dinsdag met een reactie.