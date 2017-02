Moeder en dochter in politiek Landsmeer

LANDSMEER - Vanita Attema (37) zit sinds maart 2014 in de gemeenteraad van Landsmeer. Vanaf januari dit jaar maakt haar dochter Marusha de Rijke (10) deel uit van de kinderraad. Moeder en dochter vertellen waarom ze zich in willen zetten voor hun dorp.

Attema is trots op haar dochter. Marusha zit namens de basisschool De Hoeksteen in de kinderraad. Ze had al eerder geprobeerd in de leerlingenraad van de school te komen. ,,Ik wilde dat graag omdat mijn moeder in de gemeenteraad zit’’, legt Marusha uit.

Aanleiding voor Attema om in de lokale politiek te gaan was de burgemeesterscrisis in 2012, vertelt ze. De raad had zijn wantrouwen over burgemeester Astrid Nienhuis uitgesproken. ,,Yvette Schotsman en ik vonden dat de vrouw die zich als burgermoeder onder het volk begaf, moest blijven.’’ Hun petitie waarmee ze 2300 handtekeningen verzamelden oogstte succes.

,,Ook al begin je een burgerinitiatief, als burger sta je toch aan de zijlijn. Ik merkte dat ik ook echt als volksvertegenwoordiger mee wilde beslissen.’’ Toen het CDA haar vroeg, zei Attema - actief lid van de Protestantse Gemeente - ja.

Het raadswerk kost veel tijd, maar ze vindt het ontzettend leuk. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de bestuurlijke toekomst. Attema, moeder van twee kinderen, combineert het raadswerk met haar drukke baan als adjunctdirecteur van een basisschool van Amstelveen. ,,Ik heb ooit gekscherend geroepen: ik word minister van onderwijs, maar dat zit er nu niet in.’’

De drijfveer voor Marusha om zich kandidaat te stellen voor de kinderraad is dat ze Landsmeer leuker wil maken voor kinderen. ,,We hebben met de hele klas een plan gemaakt: we willen schooltuinen voor alle scholen.’’

,,Dan kun je zelf bloemen en planten kweken. Als iets mislukt, dan weet je wat je beter kan doen. En als iets lukt, kun je trots zijn op jezelf.’’ Iedere school heeft een (ex-) raadslid als coach. Hun coach is Joop Rietberg. ,,Hij heeft ons geleerd hoe we kritische vragen van andere scholen kunnen pareren. Zij willen natuurlijk dat hún idee wordt uitgevoerd.’’

Marusha gaat ook naar de Plusklas, waar ze vakken krijgt als Spaans en filosofie. Ze wil later naar de universiteit.