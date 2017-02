Hulpmiddelen Wmo €450.000 duurder

PURMEREND - De gemeente Purmerend heeft een flinke financiële strop aan het verschaffen van hulpmiddelen via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarvoor was in 2016 een bedrag van 350.000 euro beschikbaar, maar leverancier Meyra diende uiteindelijk een rekening in van acht ton bij de gemeente.

Door Robert Jan van der Woud - 6-2-2017, 17:02 (Update 6-2-2017, 17:02)

Wethouder Harry Rotgans heeft de gemeenteraad inmiddels geïnformeerd over de kostenoverschrijding. De politiek is niet blij met de tegenvaller, temeer omdat er na het derde kwartaal van vorig jaar nog geen vuiltje aan de lucht leek. Toen was...