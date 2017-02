Vergadering over ontsluiting Korsnas-terrein Edam

EDAM - Projectontwikkelaar BPD, eigenaar van het Korsnas-terrein in Edam, gaat op zeer korte termijn praten met de klankbordgroep over ontsluiting van de mogelijke woonwijk.

Door Jacco van Oostveen - 6-2-2017, 14:15 (Update 6-2-2017, 14:15)

Het braakliggende terrein aan de Baandervesting is vele Edammers al jaren een doorn in het oog. BPD wil er zeventig woningen op bouwen en is in gesprek met de gemeente, maar met name de ontsluitingis een probleem. BPD wil nu een aantal ontsluitingsmogelijkheden voorleggen aan de klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en andere belanghebbenden als Oud Edam. BPD wil daarna pas de verschillende mogelijkheden bekendmaken.