Therapiebad Purmerend dicht na loslaten tegeltjes

PURMEREND - Door een technisch mankement is het superwarme bad De Parel van de Prinsenstichting in Purmerend al drie weken dicht.

Door Annette Snaas - 6-2-2017, 13:07 (Update 6-2-2017, 13:07)

Woordvoerder Joyce Verouden van de Prinsenstichting zegt niet nader op de details van het defect te kunnen ingaan. Volgens een woordvoerder van Spurd laten de tegeltjes los.

Het defect treft niet alleen de cliënten van de Prinsenstichting, instelling voor mensen met een beperking, ook gebruikers van buiten de instelling zijn gedupeerd. De Parel is een gewild therapiebad vanwege de watertemperatuur van 34 graden. Het is het warmste bad van Noord-Holland. Hurende gebruikers zijn onder meer de gemeentelijke sportinstelling Spurd die ook aangepast zwemmen organiseert, zwemschool Jos Koelemeijer en school De Tuimelaar voor speciaal zwemonderwijs .

,,We zijn druk bezig het mankement op te lossen’’, zegt Verouden. Hoe lang het zal duren is volgens haar niet bekend. Ondertussen wordt de cliënten van de Prinsenstichting een alternatief programma aangeboden, met onder meer een luchtkussenproject en activiteiten in de sportzalen.

Het bad aan de Flevostraat is toegankelijk voor mindervaliden, dank zij de hellingbaan om in het zwemwater te komen en de verstelbare bodem.