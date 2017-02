Veel plezier bij audities ’Lang & Gelukkig’

Foto Ella Tilgenkamp Audities voor ’Lang & Gelukkig’ in Cultuurhuis Wherelant.

PURMEREND - Het is een vrolijke bedoening bij Cultuurhuis Wherelant in Purmerend. Een warm weerzien tussen acteurs, actrices, docenten en vrijwilligers van theatergroep Flexibel. Een enkele nieuweling heeft zich erbij gevoegd voor een acteursrol of vrijwilligerswerk. Maar als de groep de zaal in gaat, zijn sommigen toch wel wat gespannen voor de audities voor de voorstelling ’Lang & Gelukkig’, die in december in de Purmaryn wordt opgevoerd.

Door Janine Booij - 6-2-2017, 10:45 (Update 6-2-2017, 10:45)

Docent Marianne van Zeijlen en regisseuse Henriette ter Riet beginnen deze zondagmiddag met een warming-up....