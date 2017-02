Brand bij hotel-restaurant Fortuna in Edam: 'Aan ramp ontsnapt'

ANP

EDAM - Bij hotel-restaurant Fortuna in Edam brak maandagochtend vroeg een brand in de wasruimte uit. Volgens mede-eigenaar Klaas Dekker is het bedrijf aan een ramp ontsnapt.

Door Jacco van Oostveen - 6-2-2017, 10:23 (Update 6-2-2017, 11:24)

,,Als we de brandweer vijf minuten later hadden ingeschakeld, dan was de brand overgeslagen naar het hotelgedeelte en had de hele boel in de hens gestaan'', zegt Dekker. Nu bleef de brand beperkt tot de wasruimte, die losstaat van het restaurant maar grenst aan een hotelkamer. De schade loopt volgens Dekker in de duizenden euro's: ,,De ravage was enorm. Het wasgoed is totaal onbruikbaar geworden door de brand- en rookschade.'' In de ruimte worden bedrijfskleding, tafelkleden, lakens en dekbedovertrekken gewassen. Dekker: ,,De schuur stond bomvol, er was net een nieuwe levering binnengekomen.''

Dekker, die zelf in het hotel aan de Spuitstraat woont, werd om kwart over vijf 's morgens gewekt door zijn buurman. ,,Zijn woning stond blauw van de rook. Ik ben meteen naar buiten gegaan en zag dat er zwartblauwe rook uit de schuur kwam. Ik heb geleerd in geval van brand nooit zomaar de deur open te trekken en heb de brandweer gebeld. Toen die arriveerde, was een medewerker die vroege dienst had al begonnen met blussen.'' De wasruimte is direct daarna schoongemaakt. Dekker verwacht dat de schuur na wat schilderwerk weer gebruikt kan worden.

De mede-eigenaar is blij dat er in de nacht van zondag op maandag geen gasten in het hotel verbleven. Het restaurant is maandag gewoon geopend. Nieuwe bedrijfskleding wordt in de loop van de dag geleverd.