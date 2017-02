Bestelbus brandt uit in Landsmeer

LANDSMEER - In de Doctor Martin Luther Kingstraat in Landsmeer is in de nacht van zondag op maandag een bestelbus uitgebrand.

Een buurtbewoner zag dat een voorband in brand stond en heeft gelijk 112 gebeld. Opvallend is dat dat de kenteken platen niet te vinden waren. De auto naast het brandende voertuig raakte ook beschadigd. De koplampen waren gesmolten.

De politie verricht onderzoek naar de oorzaak. Brandstichting wordt niet uitgesloten.