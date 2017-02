’Wietkwekerij in flat Purmerend levensgevaarlijk’

ALKMAAR/PURMEREND - Levensgevaarlijk was de situatie in een galerijflat aan de Mercuriusweg in Purmerend. De politie vond daar na een tip in februari 2013 een ontmantelde wietkwekerij. De stroom was op zo’n gevaarlijke manier illegaal afgetapt, dat de kans op brand groot was geweest, ook voor andere flatbewoners. Justitie wil beide verdachten een werkstraf en een fikse boete geven.

Door Jeannine Verhagen - 5-2-2017, 16:31 (Update 5-2-2017, 16:35)

Pascal S. (37) uit Volendam en Wesley W. (38) uit Almere stonden voor de rechtbank in Alkmaar. Justitie denkt dat zij de wietkwekerij...