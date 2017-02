Eindelijk: Broek heeft een nieuwe kazerne

Foto Jacco van Oostveen Burgemeester Luzette Wagenaar verricht de openingshandeling.

BROEK IN WATERLAND - Na ruim een decennium vol frustraties was het zaterdag eindelijk zover: de opening van de gloednieuwe brandweerkazerne in Broek in Waterland. ,,Eindelijk’’, verzuchtte postcoördinator Gérard Oosterlaken.

Door Jacco van Oostveenj.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl - 4-2-2017, 16:02 (Update 4-2-2017, 16:11)

,,We hebben hier zó lang naar uitgekeken’’, zei Oosterlaken voorafgaand aan de drukbezochte receptie in de nieuwe kazerne aan de Eilandweg, direct aan de N247. ,,We zitten nu op de ideale plek: makkelijk aan te rijden voor de vrijwilligers en makkelijk weg te rijden bij noodsituaties.’’

De bouw van de kazerne startte in december 2015, maar lag al snel enkele maanden stil door een conflict tussen de gemeente en de aannemer over de kwaliteit van de houten bekleding van het pand. Dat kon er ook nog wel bij voor de vrijwilligers van de post in Broek in Waterland, die al ruim tien jaar op een nieuwe kazerne moesten wachten. De gemeenteraad van Waterland ging in 2007 geleden al akkoord met nieuwbouw, maar vervolgens werden er eerst kazernes gebouwd in Ilpendam (2008) en Monnickendam (2009) en dat hield in dat het korps in Broek geduld moest hebben. Ook bezwaren van bewoners en problemen met de financiering zorgden voor vertraging.

Burgemeester Luzette Wagenaar, die met het blussen van een buitenbrandje het pand officieel opende, noemde de kazerne in Broek ’het laatste kindje in een rij van vier’: ,,Het heeft vier olifantdrachten en een beetje erbij geduurd.’’