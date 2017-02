Politie zoekt getuigen van mishandeling in park Purmerend

ANP

PURMEREND - De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling die op dinsdag 24 januari rond 13.00 uur plaatsvond in het Burgemeester R. Kooimanpark.

Twee jongens waren in het park knalvuurwerk aan het afsteken. Een man die zijn hond uitliet in het park was het daar niet mee eens en greep één van de jongens hardhandig bij zijn kraag. Toen de jongen viel kreeg hij ook nog een paar schoppen van de man. Het slachtoffer liep enkele blauwe plekken op.

De politie is op zoek naar een blanke man van 1.65 meter lang. Hij heeft donker haar en droeg een rode pet, een spijkerbroek en een donkere jas. Heb jij wat gezien? Neem dan contact op met de politie.