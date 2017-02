Klim-op in Purmerend kampioen schoolschaken

PURMEREND - Basisschool de Klim-op in Purmerend is vrijdagavond Waterlands kampioen schoolschaken geworden.

Door Jacco van Oostveen - 3-2-2017, 22:12 (Update 3-2-2017, 22:12)

De Klim-op was in de finaleronde in Wijkplein Where in Purmerend te sterk voor de Montessorischool (Purmerend), HM van Randwijk (Ilpendam) en De Wagemaker (Landsmeer). De Klim-op won twee wedstrijden en speelde er één gelijk.

Aan het Waterlands kampioenschap deden in totaal 24 teams mee, verdeeld over twintig scholen. Organisator Frank Reurs van Schaakclub Purmerend kijkt terug op een geslaagd toernooi: ,,We hadden een breed deelnemersveld, met scholen uit Zuidwoude, Broek in Waterland, Jisp, Beemster en Monnickendam. Toch ook de verdienste van de actieve trainers van onze vereniging, die veel op de scholen te vinden zijn om de kinderen schaken te leren.’’