Edam-Volendam eert kampioenen

VOLENDAM - Een kogelstoter, een skateboarder, een ijszwemmer en vele andere sportkampioenen van 2016 zijn vrijdagavond door de gemeente Edam-Volendam in het zonnetje gezet.

Door onze verslaggever - 3-2-2017, 20:48 (Update 3-2-2017, 20:49)

De traditionele huldiging had plaats in de kantine van voetbalclub RKAV Volendam. Een bijzondere vermelding was er voor zwemtalent Luc Kroon uit Volendam, die vorig jaar de nationale titels aaneenreeg en bovendien verschillende jeugdrecords van zwemgrootheid Pieter van den Hoogenband uit de boeken zwom. Maar ook voor drie teams van schietsportvereniging De Vrijheid in Edam, rolstoelbasketballer J. Buijs en de jeugdvoetballers Dave Kwakman (AZ) en Calvin Raatsie (Ajax) gingen de handen op elkaar.