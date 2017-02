Akkoord over toekomst werkvoorziening in Waterland

PURMEREND - De gemeenten in Zaanstreek en Waterland hebben een principeakkoord bereikt over de toekomst van de werkvoorziening. Werkvoorzieningsschap Baanstede wordt per 1 januari 2018 opgeheven, en daarvoor in de plaats komt een Participatiebedrijf dat in handen is van Purmerend en Zaanstad.

Door Robert Jan van der Woud - 3-2-2017, 17:08 (Update 3-2-2017, 17:08)

Wat betreft de sociale werkvoorziening sluiten ook de gemeenten Beemster, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland zich bij het Participatiebedrijf aan. Edam-Volendam neemt zelf de verantwoordelijkheid om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen, en datzelfde geldt voor de gemeente...