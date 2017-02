Eerste stap naar écht parkeerterrein Singelweg in Edam

EDAM - Het stuk weiland aan de Singelweg in Edam is straks ook officieel een parkeerterrein bij evenementen. Daarmee heeft het college van b & w de eerste stap naar een volwaardig parkeerterrein gezet.

Door Jacco van Oostveen - 4-2-2017, 11:23 (Update 4-2-2017, 11:23)

Nu wordt het stuk grond tegenover het busstation al als parkeerterrein gebruikt bij grote evenementen als de kaasmarkten in de zomer en Kaaspop. De gemeente stond dat altijd toe, zonder dat de ’parkeerfunctie’ van het weiland was opgenomen in een bestemmingsplan. Dat gaat nu veranderen: in het ontwerpbestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht Edam, dat vanaf komende woensdag zes weken ter inzage ligt, komt te staan dat parkeren op de Singelweg bij evenementen is toegestaan.

Het college heeft dit onlangs besloten, op verzoek van de coalitiepartijen die op deze locatie graag een écht parkeerterrein willen realiseren. Dit ’park & ride-terrein’ moet reizigers aanmoedigen om aan de Singelweg hun auto te parkeren en vervolgens de bus te nemen. Bovendien neemt de parkeerdruk in het centrum af door extra plekken voor auto’s aan de rand.

Voor de aanleg van het terrein moet eerst uitgebreid onderzoek worden gedaan en vervolgens een aparte procedure worden gevolgd, aldus de gemeente.

De roep om een permanent parkeerterrein aan de Singelweg klinkt al jaren.

Maar er is ook veel weerstand. Een parkeerterrein zou de openheid van het beschermde stadsgezicht aantasten. In 2014 zag het toenmalige college af van de aanleg ’omdat nut en noodzaak niet waren aangetoond’.