Ganzen in regio Waterland vormen steeds groter probleem

Foto Harry Heeman Een mooi plaatje om te zien, maar een ramp voor de boeren.

OOSTHUIZEN - Het gras is altijd groener bij de buren. Dat geldt ook voor ganzen in de Zeevang. Zij vervolgen hun weg steeds vaker naar de Beemster om zich daar te goed te doen aan het gras. Melkveehouder Harry Heeman uit Middenbeemster merkt dat het aantal ganzen en smienten op zijn land de laatste jaren flink is toegenomen. „Het is inmiddels bijna een dagtaak om deze vogels weg te jagen.”

Door Debbie de Vries - 3-2-2017, 16:23 (Update 3-2-2017, 16:23)

Toch is het niet zo dat er minder ganzen in de Zeevang...