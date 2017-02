Werk aan kademuur Monnickendam opnieuw gestaakt

MONNICKENDAM - Het werk aan de kademuur aan de Haven in Monnickendam ligt opnieuw stil. De gemeente Waterland en de aannemer hebben ruzie over geld, waarna begin deze week het werk door de aannemer is stilgelegd.

Door Johan Moes - 3-2-2017, 16:21 (Update 3-2-2017, 16:21)

De gemeente en de lokale politiek maken zich zorgen over de situatie omdat het terrassenseizoen voor de deur staat en er in de zomer ook evenementen gepland staan in de binnenstad, zoals de Jan Haringrace.

De gemeente had gehoopt dat de werkzaamheden voor die tijd klaar zouden zijn, maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken. Samen met de ondernemers wil de gemeente op zeer korte termijn overleggen over hoe nu moet worden omgegaan met de situatie. Wethouder Laura Bromet zegt het heel erg te vinden dat ’het zo in de soep is gelopen’.

Het is de tweede keer dat het werk is stilgelegd. Het conflict gaat over meerwerk waar volgens de aannemer extra voor betaald moest worden terwijl het volgens de gemeente valt binnen de opdracht en de afgesproken aanneemsom. Beide partijen kwamen er niet uit, waarna de aannemer eind vorig jaar de klus stil legde. Een paar weken later meldde Bromet opgelucht dat beide partijen er alsnog uit waren gekomen en dat het werk weer is opgepakt. Ze zei er alle vertrouwen in het hebben dat de werkzaamheden op tijd zouden zijn afgerond.

Dat vertrouwen is er nu niet meer. De gemeente heeft juridische adviseurs op de zaak gezet, waaronder één die gespecialiseerd is in aanbestedingsrecht, om te onderzoeken welke stappen Waterland nu het best kan ondernemen.