Aangereden Sophie (7) vraagt raad Landsmeer hulp

Foto Studio Beemster/Wim Egas Sophie en haar vader Niels Hermans op de, volgens de actiegroep, ’gevaarlijke’ Zuiderzeelaan in Landsmeer.

LANDSMEER - De aangereden Sophie Hermans (7) overhandigt donderdag vierhonderd handtekeningen aan raad en college van Landsmeer. Doel van haar actie is een veiliger Zuiderzeelaan. Bij de aanbieding krijgt ze hulp van haar vader Niels Hermans.

Door Annette Snaas - 3-2-2017, 15:41 (Update 3-2-2017, 15:41)

,,Wij ervaren dat deze dertigkilometerweg soms een racebaan is’, zegt Hermans, een van de leden van de Actiegroep Verkeersveiligheid Zuiderzeelaan. Afgelopen zomer heeft de weg in de nieuwe, kinderrijke wijk Luijendijk-Zuid vanaf het Poortgebouw tot aan de Montessorischool een nieuw wegdek gekregen. ,,Het is een mooie brede weg geworden, maar die nodigt niet uit tot rustig rijden’’, zegt Hermans. Tot teleurstelling van vele ouders is het nemen van voldoende veiligheidsmaatregelen, waarom ze al hadden gevraagd, achterwege gelaten.

,,De Zuiderzeelaan is een gevaarlijke straat’’, schrijft de actiegroep. Ze pleit voor aanleg van een zebrapad bij de Montessorischool, ’waar dagelijks 250 kinderen met hun ouders passeren’. Ook pleiten ze voor snelheidsremmenede maatregelen en aanpak van de onoverzichtelijke situaties.

De straat is onoverzichtelijk door een knik in de weg, door de vele geparkeerde auto’s en de vuilcontainers op de straathoeken, schrijft de actiegroep. Dit was volgens haar mede oorzaak van het ernstige ongeluk op 18 december, waarbij Sophie een schedelbasisfractuur, een hersenschudding en letsel aan de ogen opliep. Gelukkig gaat het beter met haar, ze gaat al weer naar school. ,,We waren verstoppertje aan het spelen’’, vertelt Sophie, ,,en toen stak ik over.’’ De automobilist reed niet te hard, zeggen haar ouders. ,,Maar je wilt niet weten wat er gebeurt als er harder gereden wordt.’’

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven met de actiegroep in gesprek te gaan. ,,We willen graag van de gemeente horen wat mogelijk is’’, zegt Hermans. Op de vraag of er niet een veiliger speelplek is in de buurt, zegt Hermans: ,,Op dit moment niet.’’