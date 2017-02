Geld voor natuurherstel in Markermeer bij Uitdam

UITDAM - De Vogelbescherming gaat de komende jaren maatregelen nemen om de natuur in het Markermeer rondom polder De Nes bij Uitdam zoveel mogelijk te herstellen. Door het creëren van meer natuurlijke oevers en visverbindingen met het achterland moet het aantal vogels en vissen weer gaan toenemen. Voor het project heeft de Vogelbescherming geld gekregen van de Postcode Loterij.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 4-2-2017, 8:35 (Update 4-2-2017, 8:35)

Het Marker- en IJsselmeergebied was vroeger open zee, maar is sinds de komst van de Afsluitdijk een afgesloten meer. Daardoor is de natuur...