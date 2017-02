Viltkunst met glans van Marion Zeilstra

LANDSMEER - Zijde is het geheim van de viltkunst van kunstenares Marion Zeilstra. Het heeft haar werk glans, zoals te zien is in het Dienstencentrum in Landsmeer.

Door Annette Snaas - 3-2-2017, 11:41 (Update 3-2-2017, 11:41)

Lampenkappen, wandpanelen, hoeden en sjaals zijn objecten die ze maakt. Een in vilt verpakte fles wijn is de nieuwste vondst. ,,Een idee voor een leuk cadeau. Je geeft een lekkere wijn en als de fles leeg is heb je een mooi object of een vaas waar je een bloem in kunt zetten.’’ Ze lacht. De...