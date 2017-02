’Klachten moeder niet serieus genomen in Waterlandziekenhuis’

PURMEREND - De dochter van de vrouw die in 2013 in het Waterlandziekenhuis overleed, spande bij het medisch tuchtcollege een zaak aan tegen de twee eerstehulpartsen die haar moeder behandelden, en werd grotendeels in het gelijk gesteld.

Door Merlin Mulder - 3-2-2017, 9:33 (Update 3-2-2017, 9:34)

Op 20 mei 2013, tweede pinksterdag, werd de vrouw thuis onderzocht door een huisarts omdat ze hevige pijn in haar rug had. De arts verwees haar door naar de eerstehulpafdeling van het Purmerendse ziekenhuis. Daar werd de vrouw onderzocht door een arts, maar die kon...