Tuchtcollege berispt artsen Waterlandziekenhuis

Archieffoto Waterlandziekenhuis

PURMEREND - Twee artsen van de eerstehulppost van het Waterlandziekenhuis hebben een berisping gekregen van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam.

Door onze verslaggevers - 3-2-2017, 9:25 (Update 3-2-2017, 9:34)

De twee artsen schoten in mei 2013 tekort tijdens de behandeling van een vrouw, die uiteindelijk overleed aan een gescheurde aorta. In maart van datzelfde jaar ging het ook al mis in het Waterlandziekenhuis.

Naar aanleiding van dat incident deelde het medisch tuchtcollege ook een berisping uit aan een chirurg na de verwijtbare dood van een patiënt.