CDA: ’Seniorenwoningen Ilpendam minder hoog’

ILPENDAM - Drie woningen op de voormalige locatie van de Sint Sebastianusschool in Ilpendam moeten een stuk lager worden dan nu gepland is. In plaats van anderhalve bouwlaag plus een kap, zouden ze maximaal één bouwlaag met kap moeten worden.

Door Johan Moes - 1-2-2017, 13:00 (Update 1-2-2017, 13:00)

Met dat voorstel komt het CDA donderdagavond in de raadsvergadering van Waterland. In die vergadering wordt het definitieve besluit genomen over het bouwplan. Het CDA wil tegemoet komen aan een deel van de bezwaren die leven bij de omwonenden.

Het plan behelst totaal...