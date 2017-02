Wiet kopen voor ’skoolgang’ Volendam bestraft

ALKMAAR - Een bezorgde moeder in Volendam trok begin vorig jaar aan de bel, toen zij softdrugs vond in de kamer van haar minderjarige zoon. Het was de start van een politieonderzoek naar softdrugsgebruik onder een groep minderjarigen, dat later de naam ’skoolgang’ kreeg.

Door Jeannine Verhagen - 1-2-2017, 15:12 (Update 1-2-2017, 15:45)

Deze week stonden twee meerderjarige verdachten voor de politierechter in Alkmaar en kregen 25 uur werkstraf voor het doorgeven of verkopen van drugs aan de tieners in Edam en Volendam. Die straf is gelijk aan de eis van...