Auto vliegt in brand bij botsing in Landsmeer

LANDSMEER - Bij een frontale botsing op de IJdoornlaan bij Landsmeer is woensdagochtend een auto in de brand gevlogen.

Door Milo Lambers - 1-2-2017, 10:10 (Update 1-2-2017, 10:31)

De brandweer was snel aanwezig en heeft de brand geblust. De inzittenden van beide auto's zijn nagekeken door ambulance personeel, maar hoefden wonder boven wonder niet mee. Beide auto’s zijn total loss.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk is ontstaan.