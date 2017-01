Sluiting school Zuidwester in Volendam gaat door

VOLENDAM - Basisschool De Zuidwester in Volendam houdt na dit schooljaar officieel op met bestaan. Negentig procent van de 225 leerlingen stapt over naar de Sint Petrusschool. De bovenbouwgroepen (5 tot en met 8) van De Zuidwester blijven nog één jaar in het schoolgebouw aan de Willem Tholenstraat.

Door Jacco van Oostveenj.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 15:56 (Update 31-1-2017, 15:56)

Scholenkoepel SKOV moet door het teruglopende leerlingenaantal in Volendam één van de tien katholieke basisscholen in het dorp afstoten. De keuze viel vorig jaar zomer op De Zuidwester, gevestigd in de Blokgouw. Daar zijn...