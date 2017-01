Spil in sociaal-cultureel Broek in Waterland Atsie Drijver overleden

BROEK IN WATERLAND - Na een kort en hevig ziekbed is afgelopen weekend op 73-jarige leeftijd Atsie Drijver uit Broek in Waterland overleden. Zij was tientallen jaren de spil waar de sociaal-culturele activiteiten in Broek om draaiden en ze was daarom van grote betekenis voor de Broeker samenleving.

Door Johan Moes - 31-1-2017, 13:39 (Update 31-1-2017, 13:39)

Van 1968 tot 2008 was Atsie Drijver één van de drijvende krachten achter de bibliotheek in Broek in Waterland. Eerst als vrijwilliger van de door Broeker inwoners geleide gemeenschappelijke bibliotheek, later als betaalde kracht...