Auto botst achteruit tegen lantaarnpaal bij tankstation in Purmerend

PURMEREND - Een auto is dinsdagochtend bij het Avia tankstation aan het Tramplein in Purmerend achteruit tegen een lantaarnpaal gereden. De bestuurster is voor controle overgebracht naar een ziekenhuis.

Zowel de auto als de lantaarnpaal raakte flink beschadigd door het ongeval. Uit voorzorg werd ook de brandweer ingeschakeld.

De toedracht van het ongeval is niet bekend.