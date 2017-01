Hennepkwekerij leeggeroofd in Edam

EDAM - Een hennepkwekerij aan de Nijverheidsstraat in Edam is waarschijnlijk leeggehaald door inbrekers. De politie trof in de nacht van zondag op maandag een lege kweekruimte aan in een garagebox nadat ze melding hadden gehad van een inbraak.

Door Internetredactie - 30-1-2017, 15:17 (Update 30-1-2017, 15:17)

De politie meldt dat alle sporen erop wijzen dat de hennepkwekerij geript is. Er werd geen hennepplant meer aangetroffen.

Op de locatie bleek ook sprake van diefstal van stroom en water.

De politie doet verder onderzoek naar de zaak.