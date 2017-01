Landschapspark in nieuwbouwwijk Volendam

Illustratie Edam-Volendam Ontwerp van het landschapspark.

VOLENDAM - Nieuwbouwwijk de Broeckgouw in Volendam krijgt een landschapspark waarin naar hartenlust gesport, gespeeld en gerecreëerd kan worden.

Door Jacco van Oostveen - 30-1-2017, 14:52 (Update 30-1-2017, 14:56)

Het college van b & w heeft het inrichtingsplan van het landschapspark ’met een hoge belevings- en gebruikswaarde’ vastgesteld.

Het stuk grond ten oosten van de Broeckgouw was ooit in beeld voor een begraafplaats en een evenemententerrein, maar tijdens de ontwikkeling van de wijk besloot de gemeente hiervan af te zien.

Vervolgens is het plan uitgewerkt voor een recreatief park ’dat ten goede komt aan de bewoners van de wijk en haar omgeving’.

Het ontwerp is gemaakt door Kuiper Compagnons, in samenwerking met de gemeente en het hoogheemraadschap.

Het park wordt aan de westzijde omringd door een robuuste waterpartij, die al deels is aangelegd. In het park komen wandel- en wielerparcoursen, sporttoestellen, een trap- en speelveld en een parkachtig bos. In januari 2018 wordt gestart met de aanleg en inrichting. In de tweede helft van 2019 moet het park klaar zijn.