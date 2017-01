Reünie tamboerkorps Purmerend: 95 aanmeldingen

Aangeleverde foto Strijd en Krachtig in de beginjaren.

PURMEREND - Voor de reünie van tamboerkorps Strijd en Krachtig (later: Willem Eggert) hebben zich al 95 oud-leden aangemeld.

Dat meldt Cor Wouda, lid van de reüniecommissie: ,,Het wordt een feest der herkenning. De oud-leden komen uit alle delen van ons land en zelfs uit het buitenland.’’

De reünie, voor leden uit de periode 1954-1974, is op zondag 26 maart in het Stamhuis in Purmerend. Taboerkorps Strijd en Krachtig werd in 1954 opgericht. In 1964 werd de naam veranderd in Willem Eggert. Het korps hield in 2009 op met bestaan.