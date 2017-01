Lintje ijsclubbestuurder Albert Gerritsen uit Ilpendam

EGMOND AAN DEN HOEF/ILPENDAM - Burgemeester Luzette Wagenaar van Waterland speldt de onderscheiding op de rever van Albert Gerritsen uit Ilpendam. Alberts vrouw Ans kijkt toe.

Door Annette Snaas - 29-1-2017, 19:26 (Update 29-1-2017, 19:28)

Gerritsen is zaterdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde tijdens de jaarvergadering van de vijftigjarige kampeervereniging De Golfbreker in Egmond aan den Hoef waarvoor de Ilpendammer zich als bestuurslid al vele jaren inzet.

De vader van de voormalige topschaatsster Annette Gerritsen is vanaf 1984 op vele terreinen actief. Hij is 17 jaar voorzitter van de ijsclub Hard Gaat Ie in Landsmeer en de Hardrijders Club Amsterdam. Niet alleen zorgt hij er voor dat de bestuurlijke zaken bij de clubs op rolletjes lopen, ook verleent hij hand- en spandiensten. Hij zorgt voor de indeling van schaatsleden in trainingsgroepen en de ijshuur van wedstrijdijs op overdekte banen.

Daarnaast is hij sinds 1998 bestuurs- en commissielid van de Baancommissie van de Jaap Eden Kunstijsbaan.

Van 1984 tot 1996 was de Ilpendammer voorzitter van de ouderraad van openbare basisschool H.M. van Randwijk in Ilpendam. Van 1988 tot 2000 hanteerde hij de voorzittershamer van de medezeggenschapsraad van de school.

Kampeervereniging De Golfbreker bezit 146 strandhuisjes op het strand van Egmond aan Zee die zij aan de leden verpacht. De club heeft een lange wachtlijst. Gerritsen is penningmeester en strandwacht. Ook treedt hij op als belangenbehartiger richting externe partijen en neemt hij het voortouw in vele andere zaken.