Grimmige sfeer in Rijper ’Woodstockverhalen’

’1969 Woodstockverhalen’ door Toneelvereniging Benedictus gespeeld in De Rijper Eilanden te De Rijp is een filosofisch toneelstuk van Shanna Chatterjee. Dat spreekt niet iedereen in het publiek aan.

Door Faralda Houthuijsen - 29-1-2017, 16:54 (Update 29-1-2017, 16:54)

Steeds meer toeschouwers wiebelen onrustig op hun stoelen. ’Er had best wat meer humor in gemogen’, vindt men. Humor is er wel, alleen voert die niet de boventoon.

Het is bijna vijftig jaar na het bekende Amerikaanse muziekfestival Woodstock. De kranten (in Amerika) staan er vol van. Bij een handvol bezoekers van toen brengt het...