Ontbijtje voor pro Deo inzet in Volendam

VOLENDAM - Als dank voor de inzet van de bestuurders van vrijwilligersorganisaties organiseerde het college van B&W in Volendam zaterdag het jaarlijkse vrijwilligersontbijt in Pop- en Cultuurhuis Pius X in Volendam.

Door Mitchell Burger - 29-1-2017, 9:30 (Update 29-1-2017, 9:30)

Ruim tweehonderd vrijwilligers deden zich tegoed aan het lekkers. Op een lange tafel in het midden van de zaal stonden manden met croissants en andere broden. Ook was er met worsten, eieren en kaas een ruime keuze aan beleg.

Liesbeth Woestenburg vond het niet erg dat ze vroeg moest opstaan. Zij was...