Inbraken in drie woningen Ilpendam

Archieffoto

ILPENDAM - Drie woningen in Ilpendam zijn vrijdagnacht en zaterdagochtend door inbrekers bezocht.

Door Van onze verslaggeefster - 28-1-2017, 20:00 (Update 28-1-2017, 20:18)

In een woning aan de Watersnip is vrijdag tussen 17 en 22 uur ingebroken. Hier zijn eigendommen van de bewoners weggenomen. Tussen vrijdag 22.30 uur en zaterdagochtend 8.50 uur hebben inbrekers zich toegang verschaft tot een huis aan de Roerdomp. Het is nog niet bekend wat is weggenomen.

Vervolgens is een inbraak gemeld in een woning aan de Monnickendammerrijweg zaterdag tussen 10 en 22.30 uur. Onduidelijk is wat hier is verdwenen.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de inbraken. Rond de straten is buurtonderzoek gedaan. Getuigen wordt gevraagd zich te melden. Buurtbewoners hebben elkaar over de inbraken ingeseind via de Buurtwhattsappgroep.

De Buurtpreventiegroep Ilpendam houdt morgen een voorlichtingsavond waar de politie uitleg geeft over het digitale systeem waarmee buurtgenoten elkaar kunnen waarschuwen bij onveilige of verdachte situaties. Dat gebeurt in het Dorpshuis in Ilpendam. Aanvang 20.15 uur. Aanmelden: wabp.ilpendam@outlook.com