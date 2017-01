Amsterdammer aangehouden voor hennepkwekerij in Purmerend

PURMEREND - In een woning aan de Levermosstraat in Purmerend is vrijdagochtend een hennepkwekerij met ruim 130 plantjes aangetroffen. Een 25-jarige man uit Amsterdam die zich in de woning bevond, is aangehouden.

Door Internetredactie - 28-1-2017, 8:48 (Update 28-1-2017, 8:48)

In de woning hingen een groot aantal henneptoppen te drogen. Ook is er illegaal stroom afgetapt. De kwekerij is ontmanteld en de politie stelt een onderzoek in.