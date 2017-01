Landsmeer wil veiliger Zuiderzeelaan

LANDSMEER - Wethouder Nico van Baarsen van Landsmeer praat met bewoners van de Zuiderzeelaan over mogelijkheden om de weg veiliger te maken. Recent is hier een kind aangereden.

Door Annette Snaas - 27-1-2017, 17:24 (Update 27-1-2017, 17:24)

Van Baarsen meldde in de raadsvergadering dat hij contact heeft met de ouders van het aangereden kind en dat het er goed mee gaat.

De mededeling van de wethouder dat hij al in gesprek is met verontruste bewoners van de Zuiderzeelaan, was voor VVD en CDA geen reden om de motie waarin ze het college opdragen met omwonenden in gesprek te gaan, terug te trekken. De hele raad steunde de motie.

Buurtbewoners zijn een petitie gestart voor een veiliger Zuiderzeelaan die de raad volgende week krijgt aangeboden. Binnen vier weken na ontvangst van de petitie wil de raad horen welke maatregelen worden genomen.