Waterlandziekenhuis houdt rekening met Zaanse moeders

PURMEREND - Het Waterlandziekenhuis in Purmerend heeft voor dit weekend extra ruimte gemaakt voor zwangere vrouwen uit Zaandam en omgeving.

Door Redactie Dagblad Waterland - 27-1-2017, 16:38 (Update 27-1-2017, 16:38)

Omdat het Zaans Medisch Centrum dit weekend patiënten verhuist naar de gloednieuwe locatie van het ziekenhuis, is er daar even minder plek en personeel om vrouwen op te vangen die in een ziekenhuis moeten bevallen. ,,Wij houden er rekening mee dat er daarom vrouwen uit Zaandam naar ons ziekenhuis komen’’, laat Janneke Scharloo weten, woordvoerder van het Waterlandziekenhuis. ,,We zijn daar nu op ingesteld.’’

Dat er dit weekend misschien extra bevallingen in het Waterlandziekenhuis plaatsvinden kan volgens de woordvoerder prima. ,,Iedereen is hier welkom, we hebben ruimte genoeg.’’

De verhuizing van het ziekenhuis gaat stapsgewijs. Vrijdag werden de poliklinieken en kantoren verhuisd. Deze zijn maandag open.