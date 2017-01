Vrienden van het Beusebos Waterlander van het Jaar: ’We zijn heel trots’

Illustratie Frank Muntjewerf Behalve de felbegeerde titel krijgen de winnaars deze illustratie van Frank Muntjewerf, de vaste cartoonist van Dagblad Waterland. Bekijk Fotoserie

PURMEREND - Het Waterlandse publiek heeft gesproken. Met maar liefst 37,3 procent van de stemmen is Stichting Vrienden van het Beusebos Waterlander van het Jaar geworden, de verkiezing van deze krant en Het Gezinsblad. Het bestuur is vereerd. Trots en blijdschap overheersen. Een kleine kroon op het werk dat nog lang niet af is.

Door Suzanne Jekel - 27-1-2017, 16:16 (Update 27-1-2017, 16:16)

Toen vorige week vrijdag de stembus na twee weken sloot, was de winnaar al overduidelijk: constant stond het Beusebos op nummer één in de verkiezing. Zodra iemand via...