Bijzondere ets voor Edams Museum

Foto Edams Museum Conservator Hayo Riemersma van het museum met de ets.

EDAM - Het Edams Museum ontving een bijzondere gift: een ets van de beroemde scheepswerf van Groot, gemaakt door de kunstschilder Johan Bander.

Door Jacco van Oostveen - 27-1-2017, 16:11 (Update 27-1-2017, 16:11)

Bander maakte de ets van de scheepswerf, gezien vanaf de Kwakelbrug, in het jaar 1928. Aan hoe het kunstwerk in het bezit van het museum is gekomen, gaat volgens het bestuur een bijzonder verhaal vooraf: ’Verscholen achter hoge hulststruiken aan de uiterste rand van Bergen staat een bijzonder pand: het zelfgebouwde atelier/woonhuis van kunstschilder J.P. Ponstijn (1883-1970). In dit curieuze huis vol zelfgemaakte meubels en kroonluchters, antieke speren, unieke details, moderne kunst en erfstukken woont tegenwoordig kleindochter Jet Baruch. Zij schreef het Edams Museum aan: haar grootvader had als zestienjarige leerling op de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijzers, waar hij van 1899 tot 1901 verbleef, de iets jongere Johan Bander leren kennen en beide kunstenaars zijn hun hele leven bevriend gebleven. Jet Baruch benaderde ons met het verzoek een ets, die Bander in 1928 aan zijn vriend Ponstijn had geschonken, in ontvangst te willen nemen - en dat wilden wij graag.’