Dit is mijn krant: Krant onmisbaar voor de lokale politiek

Publiciteitsfoto Luzette Wagenaar.

,,Als burgemeester van gemeente Waterland steun ik de actie: dit is mijn krant! Dagblad Waterland maakt verschil, juist vanwege het lokale en regionale nieuws.

Dat maakt deze krant uniek in het mediaveld. Een bezuiniging op de regionale journalistiek heeft naar mijn mening een negatief effect op het aantal abonnementen, want juist dit regionale en lokale nieuws maakt dat Dagblad Waterland ook echt ’van ons’ is. Onmisbaar voor de lokale politiek, maar nog meer voor de verenigingen, stichtingen, bedrijven en fantastische initiatieven van geweldige mensen in onze gemeente en regio. Zij krijgen via ons dagblad, via onze regiojournalisten, een podium in de maatschappij. Ik sluit me daarom aan bij de oproep aan TMG om de bezuinigingen op de regionale pers terug te draaien!’’