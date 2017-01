Dit is mijn krant: ’Laat kleuren regio niet verloren gaan’

VOLENDAM - Het bericht van de bezuinigingsoperatie bij de regionale kranten is bij de VVD in Edam-Volendam ’ingeslagen als een bom’: ,,Laat de kleuren van onze regio niet verloren gaan!’’, schrijft de partij in een steunbetuiging aan deze redactie.

Door Jacco van Oostveen - 27-1-2017, 16:09 (Update 27-1-2017, 16:09)

De partij vindt het verontrustend dat 45 van de 185 banen op de regioredacties van het Noordhollands Dagblad en de andere titels van Holland Media Combinatie op de tocht staan: ,,De nieuwswaarde van onze regionale kranten is niet alleen voor de abonnees van groot belang, maar voor de gehele regio. De identiteit van ons dorp, ons gebied, onze gemeente en onze regio wordt mede gekleurd door de regionale kranten. De journalisten van deze kranten beschrijven messcherp de verschillen, de gebeurtenissen, de schandalen en vooral de kleur in onze regio. Die kleur, die onze journalisten van de regionale kranten ons bieden, is van wezenlijk belang, verbindt ons, scherpt ons, stuurt ons en maakt de diversiteit in ons gebied, onze regio tot iets unieks. Wij hechten eraan om het onderscheidende nieuws in de regio te kunnen blijven lezen en soms zelfs te maken.’’