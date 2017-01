Raad akkoord met bebouwen Lange Weeren in Volendam

VOLENDAM - Er komt definitief woningbouw in de Lange Weeren in Volendam. Een meerderheid van de gemeenteraad vond donderdagavond dat ’nut en noodzaak’ voor het bebouwen van het groengebied bewezen is.

Door Jacco van Oostveen - 27-1-2017, 10:50 (Update 27-1-2017, 10:56)

Hoeveel woningen er gebouwd worden, blijft onzeker. De coalitiepartijen vinden dat er eerst onderzocht moet worden hoeveel huizen er nodig zijn. Vanuit de oppositie was er felle weerstand tegen de gang van zaken. De drie partijen vonden dat eerst de woonvisie vastgesteld moet worden, en daarna pas gesproken moet worden over het bebouwen van de Lange Weeren.

Uiteindelijk ging de raad ermee akkoord dat bij de ontwikkeling van de plannen de conclusies en aanbevelingen uit de nog vast te stellen woonvisie worden meegenomen.