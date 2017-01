Schaatsen toch weer uit vet in Middenbeemster

Foto Ella Tilgenkamp Nu kan het nog: schaatsen op de ijsbaan van Bamestra in Middenbeemster.

MIDDENBEEMSTER - Na wat zachtere temperaturen was er in de nacht van woensdag op donderdag weer stevige vorst. Dit was donderdag reden genoeg voor ijsclub Bamestra om de ijsbaan in Middenbeemster weer open te stellen voor de jeugd.

Door Mitchell Burger - 26-1-2017, 18:41 (Update 26-1-2017, 18:41)

Zo konden de kinderen hun schaatsen opnieuw uit het vet halen en van 14 tot 17 uur over het bevroren water glijden.