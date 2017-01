Oude school Noordbeemster in beeld als dorpshuis

Foto Ella Tilgenkamp Het voormalige schoolgebouw van De Bonte Klaver in Noordbeemster wordt wellicht een dorpshuis.

NOORDBEEMSTER - De gemeente Beemster en de dorpsraad Noordbeemster hebben een nieuw plan ontwikkeld voor de oude basisschool in Noordbeemster. De Bonte Klaver moet een dorpshuis worden.

Door Debbie de Vries - 26-1-2017, 18:37 (Update 26-1-2017, 18:37)

Secretaris Ton Oudejans van de dorpsraad is blij dat er eindelijk schot in de zaak zit. En dat het gebouw een plek wordt waar dorpelingen samen kunnen komen. ,,De school was altijd een sociale ontmoetingsplaats. De ruimte wordt nu door een paar verenigingen gebruikt, zoals de accordeonvereniging. Ook is het de vergaderlocatie van de dorpsraad....