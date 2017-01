Streekfonds wil herbouw vogelkijkhut Zuiderwoude

ZUIDERWOUDE - Het Streekfonds Waterland gaat proberen de vogelkijkhut in Zuiderwoude opnieuw op te bouwen.

Door Johan Moes - 26-1-2017, 15:48 (Update 26-1-2017, 15:48)

De hut is bijna twee jaar geleden ontmanteld omdat hij ten prooi was gevallen aan vandalen en sindsdien wordt hij door vogelliefhebbers node gemist. Het Streekfonds wil bekijken of er geld bij elkaar gebracht kan worden voor de wederopbouw.

Dat schrijft het fonds in zijn nieuwsbrief, die onlangs verscheen. Het Streekfonds werd in april vorig jaar opgericht met als doel de natuur en de biodiversiteit in deze regio...