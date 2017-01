Kinderen de baas over 5000 euro in Landsmeer

foto wim egas/fotostudio beemster Joost Knaack wordt door burgemeester Astrid Nienhuis welkom geheten.

LANDSMEER - ,,Dat verklaar en beloof ik.” Twaalf keer klonk het woensdagmiddag zo in de raadszaal van Landsmeer. Daar werd de kindergemeenteraad geïnstalleerd. De komende maanden gaat deze raad vergaderen én stemmen over 5000 euro. Wat moet daar mee gebeuren?

Door Suzanne Jekel - 26-1-2017, 12:11 (Update 26-1-2017, 12:11)

Maar voor het zo ver is, worden de twaalf kinderen van de zes basisscholen uit de gemeente officieel ingewijd. En dat is best een beetje spannend, vinden de jonge raadsleden. ,,Het is heel anders dan ik me had voorgesteld”, zegt de elfjarige...