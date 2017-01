Deel gestolen sieraden Volendam teruggevonden

Foto Wim Egas Piet Schilder in zijn juwelierszaak in Volendam

VOLENDAM - Goed nieuws voor juwelier Piet Schilder uit Volendam: een deel van de gestolen juwelen en horloges is teruggevonden.

Door Jacco van Oostveen - 26-1-2017, 12:08 (Update 26-1-2017, 12:58)

Volgens de politie zaten de sieraden in een tas die vlakbij de juwelier is gevonden. De politie vermeldt niet hoeveel juwelen en horloges er in de tas zaten. Schilder is van de vondst op de hoogte gesteld.

In de zaak op de Dijk werd dinsdagmorgen in alle vroegte ingebroken door twee mannen met bivakmutsen op. Zij richtten een enorme ravage aan. Volgens Schilder zijn de inbrekers ’niet rijk geworden van de inbraak’, omdat de juwelier na sluitingstijd weinig spullen in zijn vitrines achterlaat.

De politie is nog altijd op zoek naar getuigen van de inbraak.