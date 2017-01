Bewoners Blokgouw faliekant tegen ’Lange Weeren’ in Volendam

Foto Ella Tilgenkamp Blokgouw, met op de voorgrond het groengebied Lange Weeren.

VOLENDAM - ,,Gezichtsbepalend, het aanzien van Volendam.’’ Bewoners van de Blokgouw zijn fel tegen het bebouwen van de Lange Weeren, het stuk grond waar hun wijk aan grenst.

Door Jacco van Oostveen - 26-1-2017, 11:44 (Update 26-1-2017, 11:44)

Bewoners van de wijk in Volendam zetten in een lange brief aan college en raad uiteen waarom de gemeente af zou moeten zien van de nieuwbouwwijk. De brief wordt donderdagavond door bewoner Sterk toegelicht aan de gemeenteraad van Edam-Volendam, die het wel of niet bebouwen van de Lange Weeren op de agenda heeft staan....